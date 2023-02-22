الرئيس الأمريكى جو بايدن: سندافع عن كل شبر من أراضى حلف الناتو

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: "لقد أردت أن أحضر اجتماع مع قادة دول الجناح الشرقى لحلف الناتو شخصيا لتأكيد عزمنا على تعزيز دفاعاتنا المشتركة"، مشددا على أن الحلف قام بعمل مهم لفترة طويلة من الزمن ومن المهم أن نبقى متحدين مستقبلا.

أضاف "بايدن" خلال كلمته بالاجتماع الذى يضم زعماء 9 دول: "سندافع عن كل شبر من أراضى الناتو، معربا عن تطلعه لبحث الخطوات المستقبلية لإبقاء اتحادنا قويا وللتصدى لأى عدوان قادم".

أشار الرئيس الأمريكى إلى أن واشنطن قامت بزيادة المساعدات لأوكرانيا وشعبها الذى يدافع عن كرامته وسيادة بلاده.