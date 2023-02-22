الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد فى نابلس

حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "التصعيد الخطير" في نابلس، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس إلى 10، فضلا عن إصابة 102 بينهم 7 حالات خطرة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان الهلال الأحمر ذكر في وقت سابق أن طواقمه نقلت مجموعة من الإصابات بالرصاص الحي إلى المشافي في المدينة، وبأن هناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع يتم التعامل معها ميدانيا .