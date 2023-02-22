الخارجية الروسية: قرار تعليق المشاركة فى معاهدة "ستارت" يمكن الرجوع عنه

أ.ش.أ

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، يمكن الرجوع عنه.

وأضافت الوزارة، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لموسكو التراجع عن القرار، ولكن ينبغي على واشنطن إظهار الإرادة السياسية وبذل الجهود لوقف التصعيد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - أمس - تعليق بلاده العمل بمعاهدة "ستارت" على خلفية السياسات الأمريكية تجاه روسيا.

ومن جانبه، أكد نائب مجلس الدوما الروسي عن الشيشان آدم دليمخانوف، حتمية انتصار روسيا بفضل إمكاناتها على محاولة فرض الفوضى، مؤكدا أن (موسكو) ستحافظ على القيم الدينية والأسرية، وتتقدم بثقة بناء على إمكاناتها العسكرية والاقتصادية وبتكاتف مع الرئيسين الروسي بوتين والشيشاني قاديروف.