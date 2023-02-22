الخارجية الروسية ترحب بمبادرة الصين للقيام بدور فى حل الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إنها تقدر موقف الصين "المتوازن" من القضية الأوكرانية، مشددة على أن "رؤيتنا ورؤية الصين هي نفسها إلى حد كبير".



ورحبت وزارة الخارجية الروسية بمبادرة الصين لـ"لعب دول فعال في حل الأزمة في أوكرانيا".



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطة صحافية: "نحن نرحب باستعداد الصين للعب دور إيجابي في حل الأزمة في أوكرانيا".

وكان قد صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا.