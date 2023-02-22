الحمى علامة رئيسية على انتشار السرطان خاصة هذا النوع

كتبت فاطمة خليل

تعد قدرة السرطان على غزو الأنسجة إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء ورم خبيث أو انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تكون زيادة درجة حرارة جسمك علامة على أن الورم يغزو الأنسجة القريبة، وارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى هو رد فعل شائع للعدوى أو المرض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الحمى أكثر انتشاراً في سرطانات الدم

عندما تكون الحمى موجودة في مرضى السرطان، فعادةً ما تكون علامة على انتشار السرطان أو تقدمه، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ويمكن أن يكون الأمر مزعجًا للغاية ويسبب الكثير من القلق لك ولأولئك الذين يعتنون بك. الحمى هي عرض شائع لجميع أنواع السرطان. تشير بعض الأبحاث إلى أن هذا العرض أكثر انتشارًا في سرطانات الدم مثل سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية.

الحمى في السرطانات الشائعة الأخرى

السرطانات الشائعة مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الأمعاء أقل عرضة للتسبب في الحمى ومع ذلك ، يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الشخص المصاب بهذه السرطانات قد يصاب أيضًا بالحمى إذا انتشر الورم إلى الكبد قد يشير أيضًا إلى أن السرطان يسبب انسدادًا في مكان ما في الجسم.

ما الذي يسبب الحمى؟

ليس من الواضح لماذا تسبب بعض أنواع السرطان الحمى أكثر من غيرها.تقول إحدى النظريات أن بعض الأمراض تنتج سمومًا يمكن أن تسبب الحمى.

وفقًا لمركز روزويل بارك الشامل للسرطان ، قد يكون للبيروجينات دور في الإصابة بحمى السرطان يمكن أن ينتج الورم البيروجينات، ويسبب عدوى تنتج البيروجينات، أو يتداخل مع الأداء الطبيعي لمنطقة ما تحت المهاد.

البيروجين هو مادة (كائنات معدية أو سموم منتجاتها أو السيتوكينات) تسبب الحمى.

الهبات الساخنة والتعرق الليلي

الحمى هي علامة واضحة على ردود الفعل الالتهابية التي تحدث في الجسم، كما تشير مجلة هيرالد سكولارلي أوبن أكسس.

قد يستجيب الجسم للحمى عن طريق التعرق ، للمساعدة في خروج الحرارة من الجسم هذا هو السبب في أن مرضى السرطان غالبًا ما يعانون من الهبات الساخنة والتعرق الليلي قبل التشخيص.

متى ترى الطبيب؟

من الأفضل ألا تتجاهل الحمى واستشر طبيبك بمجرد أن تشعر بها العلاج المبكر للعدوى أو الحمى يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات أكثر خطورة في المستقبل.

من المهم ملاحظة أنه في مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج ، يمكن أن تكون الحمى من الآثار الجانبية للدواء ، بدلاً من أن تكون من أعراض المرض.