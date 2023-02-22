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الحكومة: ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بالربع الأول من العام المالى لـ94%

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:12 م
الحكومة: ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بالربع الأول من العام المالى لـ94% رئيس الوزراء خلال الاجتماع خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء،  أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء ، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين ، موضحا أن صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضى.
 
وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصري ، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية ، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء،  وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 الاف جنيه للطن و9 الاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 الف جنيه  لطن فول الصويا و15 الاف جنيه لعباد الشمس.

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