الحبس سنة لمتهم بتعاطي الحشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتعاطي مخدر الحشيش فى مدينة نصر بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ممد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

وأضافت تحريات الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المحدرات أنه بعد ورود شكاوى عديدة من أهالي حى مدينة نصر من انتشار ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة تبين قيام عدد من تجار الهيروين والحشيش بالمنطقة، وبالقبض عليهم تم ضبط المتهم الماثل أمام المحكمة من بينهم أثناء شراء قطعة حشيش منهم لتعاطيها.