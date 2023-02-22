الجيش الصومالى يقضى على 130 إرهابيا خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة الصومالية، مقتل 130 إرهابيا من متمردي ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عمليات عسكرية في عدة مناطق بولايات “هير شبيلي” ، و”غلمدغ”، و”جنوب الغرب”، و”محافظة بنادر”، خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء ـ أن القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع المقاومة الشعبية، والشركاء الدوليين، استهدفت تجمعا للإرهابيين في قرية عدلي التابعة لمنطقة مهداي بإقليم شبيلي الوسطى، بولاية هيرشبيلي؛ ما أسفر عن مقتل 42 متشددا.

وأضافت أنه في عمليات عسكرية أيضا استهدفت ضاحية مدينة ”جنالي” بإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب، قتل 4 عناصر على أيدي الجيش الصومالي، كما أنهت أجهزة الأمن الوطنية هجوما إرهابيا على منزل شعبي بالعاصمة مقديشيو؛ ما أدى إلى تصفية 4 إرهابيين.

وأشارت إلى أن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات الدروايش، والقوات الصديقة، تمكن من قتل 80 عنصرا إرهابيا مسلحا في هجمات طالت منطقة ” شبيلو” بإقليم مدغ، بولاية غلمدغ، كما استسلم 14 آخرون للقوات المسلحة هناك.