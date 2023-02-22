التخطيط: جامعة الجلالة وإنشاء مستشفى جامعة السويس على رأس مشروعات التعليم بالمحافظة

كتبت أسماء أمين

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فى محافظة السويس خلال خطة عام 22/2023 ,تتمثل في إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم بالجامعة

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس اوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 22/2023 تبلغ 14 مليار جنيه بنسبة زيادة 21,7% عن خطة العام السابق.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 8,5 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 60,7%، ويخص قطاع النقل 2,1 مليار جنيه بنسبة 15%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 872 مليون جنيه بنسبة 6,3%، ويخص قناة السويس 522 مليون جنيه بنسبة 3,7%، أما قطاع الصحة فيخصه 470 مليون جنيه بنسبة 3,4% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,5 مليار جنيه بنسبة 10,7%.