الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة ضمن مؤتمر علمى بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

نظم ا لمعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات المؤتمر السادس تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة في مصر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وناقش المؤتمر 46 ورقة بحثية شملت الجوانب الاقتصادية والتنموية للملكية الفكرية في ضوء استراتيجية الدولة للملكية الفكرية وعرض خلال المؤتمر تجارب الدول المختلفة، وذلك في ظل الاهتمام بدراسة الجوانب القانونية الخاصة بالملكية الفكرية واقتراح تطوير للتشريعات المنظمة لذلك بما يتفق والتطورات التكنولوجية الحديثة.

واستضاف المؤتمر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وكانت الرئاسة الشرفية للمؤتمر للكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الاسبق.

وعلى جانب آخر ، عقدت وحدة حماية البيئة بالتعاون مع وحدة ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان الندوة العلمية التوعوية التثقيفية تحت عنوان تحديات الأمن القومى المصرى قديما وحديثا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور خالد القاضي عميد الكلية والمشرف على كلية علوم التغذية، و الدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر فيها الوزير اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى للامين العام لجامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق.

وتضمنت الندوة مناقشة تحديات الأمن القومى في الماضي والحاضر والمستقبل، وأهم الحلول التي يجب أن يتخذها الشعب المصري، والتحديات التي واجهت مصر في حرب أكتوبر 1973، وبعد ثورة 25 يناير 2011، وكذلك تناولت الندوة التأكيد على أهمية العلم والتعليم فى رفع مستوى الوعى لدى شباب الجامعات ودور الشعوب في الارتقاء بالثقافة والوعى وهما أحد الآليات الأساسية لمواجهة الفساد والتطرف والإرهاب ومحاربة الجريمة، هذا بالإضافة إلى عرض مفهوم الأمن القومى، قوى الدولة الشاملة وهي الآلية الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاعلامية والثقافية لمواجهة التحديات.