الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "هندسة الطيران والفضاء بالوطن العربى"

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان (هندسة الطيران والفضاء وكيفية الاستفادة منها فى الوطن العربي)، يلقيها رائد الفضاء المصرى المهندس أكرم أمين، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين 27 فبراير، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويعمل رائد الفضاء أكرم أمين مهندسًا للطيران والفضاء بالوكالة الألمانية للفضاء، وهو أول رائد فضاء مصرى يعمل بوكالة الفضاء الألمانية. وقد شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية وله تأثير قوى على شباب الوطن العربى كمثال يحتذى به، وقدوة للشاب المصرى الناجح فى مجال العلوم الحديثة والفلك.

والهدف من المحاضرة هو إثارة اهتمام الشباب بالعلوم وأهميتها وذلك من خلال أن تكون تفاعلية مع المتحدثين والحضور. وتدور محاورها حول علوم الطيران والفضاء وأهميتها، حيث يعتبر الفضاء الخارجى عالمًا واسعًا جدًّا يحتوى على ملايين المجرات ومليارات النجوم والكواكب والكويكبات والمذنبات وغيرها من الأجرام السماوية.

وتتنافس العديد من الدول المتقدمة على إرسال عدد من الأقمار الفضائية لاكتشاف عوالم جديدة وكواكب ومجرات أخرى قابلة للعيش عليها؛ لما فى ذلك من أهمية فى حماية كوكبنا وبيئتنا، وتعزيز السلامة على كوكب الأرض، وتحسين الحياة اليومية عليه، وخلق وظائف علمية وتقنية، وغيرها من الفوائد المتوقع مساعدتنا للعيش على كوكب الأرض بشكل أفضل.

وتأتى الفعالية فى إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقنى والعلمى للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتى تشهد تتطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجى الهائل فى وسائل الرصد الفضائى وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعى والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلى تطبيقات تفيدنا فى حياتنا اليومية.