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الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة وتؤكد: ما زلنا فى الشتاء

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:10 م
الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة وتؤكد: ما زلنا فى الشتاء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ناشد محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم التخلى عن الملابس الشتوية، والانخذاع بارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأننا لازلنا فى فصل الشتاء ومن الوارد حدوث أى تقلبات جوية فى أى وقت.
 
وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه مازال يتبقى على نهاية فصل الشتاء ما يقرب من شهر تقريبا، مضيفا أننا لازلنا فى فصل الشتاء يجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال ساعات الليل حيث تكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة.
 
ويشهد اليوم  الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 
 
ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
 
وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
 
وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.
 
والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.
 
ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

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