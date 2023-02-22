الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس: فصل الشتاء ينتهى 20 مارس

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه يسود طقس الغد الخميس بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت غانم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء، أنه بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس الثقيلة رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث ان فصل الشتاء ينتهى رسميا 20 مارس المقبل .

وتابعت: "تسيطر ظاهرة الشبورة مائية على حالة الطقس، حيث تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، متوقعة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكملت: "حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حركة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية".