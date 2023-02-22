اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:54 م
أكرم القصاص
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اعترافات لصوص كاميرات المدارس بالقاهرة: بنسرقها بأسلوب التسلق

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:27 م
اعترافات لصوص كاميرات المدارس بالقاهرة: بنسرقها بأسلوب التسلق كلابش - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى متهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كاميرات المراقبة بالمدارس، أنهم نفذوا جرائم سابقة بأسلوب التلسق على أسوار المدرسة، وفك الكاميرات وبيعها لدى عميلهم سئ السمعة.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط ( شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ) وبحوزتهما عدد ( 4 كاميرات مراقبة مجهولين المصدر ) ، لقيامهما بسرقتهم من السور الخارجى لمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

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