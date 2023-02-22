استقرار حالة البحر وممارسة الصيد في الإسكندرية.. صور

الاسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاربعاء ، حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، واستقرار في حركة البحر والملاحة البحرية ،وممارسة الصيد علي سواحل عروس البحر المتوسط .





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 28.

فى سياق منفصل، تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معدلات الإنجازات بالمركز النموذجى للخدمات بالمحافظة، حيث وجه إيمان جابر مدير المركز، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، واتباع الأساليب والطرق الحديثة التى تواكب سياسة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول الرقمى وقامت بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة لمنظومة التحول الرقمى بنطاق الأحياء ورفع كفاءة وتأهيل العاملين فى مجال التحول الرقمى.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المركز النموذجى للخدمات قام خلال شهر يناير الجارى باستخراج نحو56 رخصة أشغال طريق (للاعمال الانشائية التى تتم فى أى مبنى سواء ترميم أو هدم وتقوم باشغال حرم الطريق )، كما تم إصدار 1981 رخصة إعلان للاعلانات التجارية على المحال أو فى الشوارع، و51 رخصة ترميم (سواء كانت أعمال الترميم داخلية أو خارجية)، و1 رخصة ترميم وتدعيم وذلك للمبانى التى بحاجة إلى تدعيم للهياكل الخراسانية بأعمدة أو كمرات، و6 رخص تشطيبات خارجية، و3 رخص هدم وترميم (هدم جزء المبنى بهدف تخفيف الأحمال حفاظا على الجزء الباقى من المنبي)، و10 رخص هدم بقرار (للمبانى الآيلة للسقوط نظرا لكونها تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين).



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