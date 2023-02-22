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استشهاد 5 فلسطينين فى نابلس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:01 م
استشهاد 5 فلسطينين فى نابلس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى استشهاد فلسطينيين - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 45 آخرون، خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس فى الضفة الغربية.، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان جيش الاحتلال قد أرسل تعزيزات إضافية للقوات الخاصة التي اقتحمت البلدة القديمة، بعد وقوع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في قوات الاحتلال، وإن هناك إصابات خطيرة في صفوفها.. وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق البلدة القديمة خلال الاقتحام الذي لم ينته حتى الان.

كما أشارت القناة الـ 14 الإسرائيلة إلى أن العملية تدار في (نابلس) من مقر عمليات جهاز الأمن العام. 

وقال صحفيون فلسطينيون:"يتم استهداف الطواقم الصحفية الفلسطينية التي تقوم بتغطية الاقتحام".. فيما أظهر تصوير فيديو نشره سكان (نابلس) قيام سيارة ضمن قافلة من سيارات الاحتلال العسكرية بدهس أحد الفلسطينيين في الطريق إلى البلدة القديمة. 

 


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