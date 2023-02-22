استدعاء مقاول صرف للتحقيق في واقعة غرق طفلين في بالوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نيابة البرلس بكفرالشيخ تستدعي مقاول صرف للتحقيق فى مصرع طفلين سقطا فى "بالوعة".

قررت نيابة البرلس بكفرالشيخ استدعاء مقاول مشروع الصرف الصحي بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس، للتحقيق معه، بعد حادث مصرع طفلين مساء أمس فى بالوعة صرف صحي مكشوفة بالقرية، كما قام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث للتأكد من وجود إهمال من جانب المقاول من عدمه.

وكان مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، مساء أمس الثلاثاء، يفيد بمصرع طفل وطفلة أبناء عم بعد سقوطها فى بالوعة صرف صحي مكشوفة بالقرية.

وبالفحص تبين ،مصرع كلا من، الطفل إبراهيم أحمد إبراهيم مسلم، ٤ سنوات، والطفلة، تمارا محمد إبراهيم مسلم، ٣ سنوات ونصف، وانتشالهما من بالوعة الصرف بمعرفة الأهالى، وتم ايداع الجثتين مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفنهما وتولت التحقيق.