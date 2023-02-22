اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد الشهداء فى نابلس إلى 10 أشخاص وإصابة 102

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:14 م
ارتفاع عدد الشهداء فى نابلس إلى 10 أشخاص وإصابة 102 نابلس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس إلى 10، فضلا عن إصابة 102 بينهم 7 حالات خطرة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
 
وكان الهلال الأحمر ذكر في وقت سابق أن طواقمه نقلت مجموعة من الإصابات بالرصاص الحي إلى المشافي في المدينة، وبأن هناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع يتم التعامل معها ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال ما تزال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان مُحاصِرَة شابين مطلوبين وسط مدينة نابلس.

وكانت قد اقتحمت قوات خاصة منطقة السوق الشرقي بالمدينة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وتبعها تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال، وأن اشتباكات مسلحة وقعت مع مقاومين فلسطينيين بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة المحاصرة.

 

 


فلسطين

نابلس

الاحتلال الإسرائيلى

القضية الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة