ارتفاع عدد الشهداء فى نابلس إلى 10 أشخاص وإصابة 102

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس إلى 10، فضلا عن إصابة 102 بينهم 7 حالات خطرة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
وكان الهلال الأحمر ذكر في وقت سابق أن طواقمه نقلت مجموعة من الإصابات بالرصاص الحي إلى المشافي في المدينة، وبأن هناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع يتم التعامل معها ميدانيا.
وأضاف أن قوات الاحتلال ما تزال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان مُحاصِرَة شابين مطلوبين وسط مدينة نابلس.
وكانت قد اقتحمت قوات خاصة منطقة السوق الشرقي بالمدينة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وتبعها تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال، وأن اشتباكات مسلحة وقعت مع مقاومين فلسطينيين بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة المحاصرة.
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