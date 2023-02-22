ارتفاع ضحايا الاختناق بتسرب غاز السخان فى بنى سويف لـ4 وفيات من أسرة واحدة

بنى سويف هانى فتحى

ارتفع عدد ضحايا الاختناق بغاز السخان فى عزبة التحرير بمدينة بنى سويف، إلى 4 من أسرة واحدة بعد وفاة زوج وزوجته و2 من أبنائهما، ونجا اثنين آخرين من أبنائهما، بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف ، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن مصرع زوج وزوجته و2 من أبنائهما وإصابة اثنين اخرين من أبنائهما، بعد تعرضهما لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم داخل منزلهم بعزبة التحرير بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الزوج يدعى "سيد.ع.م" 37 سنة، وزوجته "مزه م. م" 30 سنة وأبنائهما "مريم" 14 سنة، و"نادية" 3 سنوات وتم إيداع الجثامين الأربعة في مشرحة مستشفي بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

ونقل أبنائهم الاثنين وهما "مصطفي" 15 سنة، و"محمد" 5 سنوات إلي قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الإولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

