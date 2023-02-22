اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إقبال كبير على معبد أبو سمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:10 ص
إقبال كبير على معبد أبو سمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس.. صور إقبال على معبد أبو سمبل أثناء الدخول لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس
أبوسمبل – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، توافد المئات من السائحين الأجانب الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبو سمبل، بجانب دخول عدد كبير من الزائرين المصريين.
 
وشهد محيط المعبد تكثيفا أمنيا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من خلال وضع بوابة إلكترونية لتفتيش الزائرين أثناء الدخول وكذلك أجهزة X Ray، بجانب تمركز سيارات الحماية المدنية والشرطة بمحيط المعبد، مع تشديد الرقابة الأمنية من الناحية المائية لمسطح بحيرة ناصر بواجهة المعبد.
 
وفى السياق، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، أنه تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة بمعبدى أبوسمبل، بالإضافة إلى تجهيز البوابات الإلكترونية للدخول ومتابعة منظومة الإضاءة.
 
وتتجه أنظار العالم صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 فبراير و22 أكتوبر.
 
إقبال-كبير-على-معبد-أبو-سمبل-أثناء-الدخول-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-(1)
 
إقبال-كبير-على-معبد-أبو-سمبل-أثناء-الدخول-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-(2)
 
إقبال-كبير-على-معبد-أبو-سمبل-أثناء-الدخول-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-(3)
 
إقبال-كبير-على-معبد-أبو-سمبل-أثناء-الدخول-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-(4)
 
إقبال-كبير-على-معبد-أبو-سمبل-أثناء-الدخول-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-(5)
 
إقبال-كبير-على-معبد-أبو-سمبل-أثناء-الدخول-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-(6)

تعامد الشمس

ابوسمبل

ظاهرة فلكية

اسوان

السياحة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على توقيت ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل فى أسوان

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:30 ص

مدينة أبوسمبل تتزين احتفالا بتعامد الشمس.. محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بالهدايا.. فنون شعبية نوبية فى استقبال السائحين بالمطار الدولى.. تركيب شاشة عملاقة لتجنب الزحام بالمعبد.. صور

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:00 م

عرض الصوت والضوء بمعبد أبو سمبل "كامل العدد" قبل ساعات من تعامد الشمس

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:56 م

عروض فنية لـ21 فرقة دولية ومحلية بمدينة أبو سمبل ليلة تعامد الشمس.. فيديو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة