إقبال كبير على معبد أبو سمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

أبوسمبل – عبد الله صلاح

شهد معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، توافد المئات من السائحين الأجانب الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبو سمبل، بجانب دخول عدد كبير من الزائرين المصريين.

وشهد محيط المعبد تكثيفا أمنيا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من خلال وضع بوابة إلكترونية لتفتيش الزائرين أثناء الدخول وكذلك أجهزة X Ray، بجانب تمركز سيارات الحماية المدنية والشرطة بمحيط المعبد، مع تشديد الرقابة الأمنية من الناحية المائية لمسطح بحيرة ناصر بواجهة المعبد.

وفى السياق، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، أنه تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة بمعبدى أبوسمبل، بالإضافة إلى تجهيز البوابات الإلكترونية للدخول ومتابعة منظومة الإضاءة.

وتتجه أنظار العالم صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 فبراير و22 أكتوبر.