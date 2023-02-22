إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاعياء واشتباه التسمم الغذائى إثر تناولهم وجبة فاسدة بمدينة دمنهور بالبحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة كل من: جابر ح.ا 48 سنة وأحمد ج.ح، 15سنة ومازن ج.ح، 16سنة ومحمد ج.ح حمدى 12 سنة جميعهم مقيمين مدينة دمنهور مصابين بحالات أعياء واشتباه تسمم غذائى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.