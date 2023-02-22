اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:49 م
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه التسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالبحيرة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:43 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه التسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالبحيرة سيارة إسعاف - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاعياء واشتباه التسمم الغذائى إثر تناولهم وجبة فاسدة بمدينة دمنهور بالبحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة كل من: جابر ح.ا 48 سنة وأحمد ج.ح، 15سنة ومازن ج.ح، 16سنة ومحمد ج.ح حمدى 12 سنة جميعهم مقيمين مدينة دمنهور مصابين بحالات أعياء واشتباه تسمم غذائى. 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.

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