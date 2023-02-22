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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:29 ص
إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا انقلاب ميكروباص - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 15 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجده يفيد، انقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوى، على الطريق الصحراوى الغربى، وقد اسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، بإصابات متنوعة. 
 
انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية، ان سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، التى تسببت فى إختلال عجلة القيادة فى يد السائق. 
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإحالته الى النيابه العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة ، وقد غادر عدد من المصابين المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، اثر الواقعة .

 


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