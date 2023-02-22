إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين بطريق البلاجات دائرة مركز الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق البلاجات دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.