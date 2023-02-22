إصابة سائق توك توك وميكانيكى خلال مشاجرة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة سائق توك توك وميكانيكي، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على قيمة إصلاح مركبة توك توك ملك الأول، جري نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر المركزى وتصرح لأحدهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتحويل الآخر لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب الثاني.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركز باستقبال شخصين مصابين خلال مشاجرة فيما بينهم وتصرح لأحدهم بالخروج، وتحويل الثاني لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من "ع أ ح"، 41 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي بالبطن، وجري تحويله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، و"إ ع ح"، 32 سنة، ميكانيكي، مصاب بجرح قطعي بأصبع اليد، وتصرح له بالخروج عقب تلقي العلاج، ومقيمان دائرة المركز، بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على قيمة إصلاح مركبة التوك توك ملك الأول.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من الطرف الثاني، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وإحداث ما بهما من إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.