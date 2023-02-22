إسبانيا تخطط لإرسال 6 دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا

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تخطط إسبانيا لإرسال ست دبابات من طراز "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، أمام البرلمان، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، إن بلادها قد ترسل المزيد من الدبابات إلى كييف فى المستقبل، مشيرة إلى أن الدبابات القتالية ستكون جاهزة بحلول نهاية شهر مارس أو أوائل شهر أبريل المقبلين.



تجدر الإشارة إلى أن دول أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" قد تعهدت بإرسال 48 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، كما أن المملكة المتحدة قد أرسلت أسطولا مكون من 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" حتى الآن.

وفى سياق آخر، أعرب وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو عن اعتقاده بأن اقتراح إستونيا بتحويل أربعة مليارات يورو من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي لشراء مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا مثيرا للاهتمام، إلا أن فكرة المشتريات المشتركة لن تضمن حصول كييف على الذخيرة المطلوبة خلال الأسابيع المقبلة.

ونقل التليفزيون البولندي عن راو قوله إن أوكرانيا تحتاج إلى تلك الذخيرة على الفور، في حين تعد عمليات الشراء المشتركة من قبل الدول الأوروبية إجراء طويل الأجل.

وأضاف وزير الخارجية البولندي أن "الإنتاج العسكري وإنتاج المعدات الدفاعية للاتحاد الأوروبي يعتبر إنتاجا مناسبا لوقت السلم، إلا أننا نتعامل حاليا مع هجمات، وسيتطلب بدء تشغيل الإنتاج الأوروبي شهورًا على الأقل، إن لم يكن سنوات إذا أردنا الوصول إلى مستوى مُرضٍ. لذا فإن الأمر يتلخص في شراء هذه المعدات الضرورية، أي الذخيرة بالدرجة الأولى، خارج نطاق الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أنه لا يوجد الكثير من المصادر للحصول على تلك الذخيرة، لذلك جاءت فكرة الشراء المشترك للذخيرة من خارج الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن هذا هو سبب وجود دعوات من عدة جهات، من بينها رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، للدول الأوروبية لنقل الذخيرة من مستودعاتها إلى أوكرانيا.