أوقاف الوادي الجديد: الانتهاء من إنشاء مسجد الجامع بالفرافرة

وفى سياق متصل تستكمل المديرية حملة تنظيف المساجد، ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، حيث بدأت الحملة بتنظيف المساجد الكبرى بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمود شاهين مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيخ رمضان يوسف وكيل المديرية، ومدير إدارة الدعوة،

وقال الدكتور محمود شاهين،مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إن الحملة انطلقت منتصف الشهر الجاري فى جميع المساجد في كافة أحياء وقرى المحافظة، تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله"، وجرى تكليف مديري الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير والتعقيم بكل مساجد المحافظة، لتهيئتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

واضاف "شاهين" أن الحملة تتضمن النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد، ونقل الملحقات الغير مستغلة إلى مخازن المديريات، ومتابعة جميع القيادات بالمديرية والإدارات، لحجم العمل، وتكليف جميع المفتشين على الإدارات بمراكز المحافظة الخمس بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر، وسيتم توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أو الإشراف والمتابعة، وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتعليمات الوزارة.

وكانت محافظات مصر شهدت برعاية مديريات الأوقاف المختلفة، انطلاق أكبر حملة لتعقيم ونظافة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للتأكيد على أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

وانطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقى والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.