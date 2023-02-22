أهالى قرية سمخراط بالبحيرة يشكون تراكم مياه الصرف الصحى.. والمحافظة تستجيب

أكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، مضيفا أنه يجرى العمل في قرية سنخراط لتنفيذ مشروع الصرف الصحى التابع لشركة المياه بالبحيرة باعتماد قدره 30 مليون بنسبة تنفيذ 45%، وجار العمل للانتهاء من المشروع فى مواعيده المقرره.

جاء ذلك ردا على شكوى أهالى القرية، من تأخر توصيل مواسير الصرف الصحى بالقرية الأمر الذى تسبب فى غرق الشوراع بمياه غزيرة من مياه الصرف بالشوارع.

وأوضح المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة أنه تم رفع جميع بؤر المياه بشوارع القرية بمعدات الوحدة المحلية بالتعاون مع المقاولين، وأن العمل ما زال مستمرًا حتى الآن بقرية سمخراط، نظرا لأنها منطقة عمل مشروع صرف صحى.