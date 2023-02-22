اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية سمخراط بالبحيرة يشكون تراكم مياه الصرف الصحى.. والمحافظة تستجيب

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:00 ص
أهالى قرية سمخراط بالبحيرة يشكون تراكم مياه الصرف الصحى.. والمحافظة تستجيب رفع تراكمات المياه
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، مضيفا أنه يجرى العمل في قرية سنخراط لتنفيذ مشروع الصرف الصحى التابع لشركة المياه بالبحيرة باعتماد قدره 30 مليون بنسبة تنفيذ 45%، وجار العمل للانتهاء من المشروع فى مواعيده المقرره.

جاء ذلك ردا على شكوى أهالى القرية، من تأخر توصيل مواسير الصرف الصحى بالقرية الأمر الذى تسبب فى غرق الشوراع بمياه غزيرة من مياه الصرف بالشوارع.

وأوضح المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة أنه تم رفع جميع بؤر المياه بشوارع القرية بمعدات الوحدة المحلية بالتعاون مع المقاولين، وأن العمل ما زال مستمرًا حتى الآن بقرية سمخراط، نظرا لأنها منطقة عمل مشروع صرف صحى.

 


البحيرة

محافظة البحيرة

شكاوى المواطنين

قرية سمخراط

مركز الرحمانية

مشروع صرف صحى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة