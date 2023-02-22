أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قبل يومين، بياناً رسمياً، أعرب خلاله عن "القلق العميق والاستياء"، إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية، التي أقامتها ما تسمى "شبيبة التلال"، في الضفة الغربية.

ووفقا للخطة التي تأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، سيتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، ورصد ميزانيات حكومية بمئات ملايين الشواقل لتحديث وتطوير ما يسمى "المستوطنات الفتية".