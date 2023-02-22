أطباء الأسنان بالأقصر يقدمون ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات لمكافحة السرطان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم أطباء الأسنان في الوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، دعما كبيرا للأهالي على مدار شهر فبراير الجارى، بتقديم ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يكون فى فبراير من كل عام، حيث إن هذه الظاهرة العالمية ينظمها الاتحاد الدولى لمكافحة السرطان بشكل سنوى لزيادة الوعى العالمى بأسباب ومخاطر السرطان بشتى أنواعه.

وفى هذا الصدد قام أطباء الأسنان بالأقصر، على مدار شهر فبراير بعمل ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات الصحية، للتوعية بأسباب وأعراض الأمراض السرطانية، وخاصة سرطان الفم وأهمية مراجعة الطبيب فى حالة ظهور أى عرض، وأهمية تفادى الأسباب إلى قد تؤدى إلى الإصابة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتورة سحر أبو الوفا مجلى مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أكدت على أنه يمكن الوقاية من بعض حالات الإصابة بالمرض وذلك عن طريق ما يلي:- (توفير بيئة صحية خالية من الدخان والتبغ الذى قد يؤدى إلى سرطان الفم - تناول طعام صحى متوازن بسعرات حرارية أقل مع تجنب السمنة - العناية بصحة الفم - إجراء فحص منتظم عند طبيب الأسنان - مراجعة طبيب الأسنان عند ظهور أى تقرحات فموية أو نزيف فى الفم أو أى تكتلات).

فيما كرم فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عدد من الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، والتى التي نجحت في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دولياً، وذلك في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم الدعم للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لها، بعد نجاحهم في اجتياز كافة معايير الجودة والحصول على درجة الاعتماد GAHAR والمعترف بها دوليا من الاسكوا العالمية، وتم تكريم العاملين بهذه المنشآت، ممن كانوا سبباً في الوصول إلى هذا الانجاز، وذلك شكراً وتقديراً لجهودهم، ولما بذلوه من مجهود استثنائي، مع التأكيد على الاستمرار بنفس المستوى المتميز في تقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير الدولية.



أطباء الأسنان بالأقصر يقدمون ندوات تثقيفية للمترددين



فعاليات ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات لمكافحة السرطان



ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات لمكافحة السرطان







