اليوم السابع
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أسعار الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا للمراحل والمحطات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:00 م
أسعار الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا للمراحل والمحطات مترو الانفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم. 
 
- مرحلة 1/ 9 محطات سعر التذكرة 5 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. 
 
- مرحلة2 /16 محطة سعر التذكرة 7 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية .
 
- مرحلة 3 /25 محطة سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية. 
 
- مرحلة 4/اكبر من 25 محطة سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6,0جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ). 
 
 اشتراكات المترو السنوية:
 
- اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه. 
 
– اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه. 
 
يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات). 
 
ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسئول المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .
 

النقل

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اسعار اشتراكات المترو



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