أسعار الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا للمراحل والمحطات

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم.

- مرحلة 1/ 9 محطات سعر التذكرة 5 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

- مرحلة2 /16 محطة سعر التذكرة 7 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية .

- مرحلة 3 /25 محطة سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.

- مرحلة 4/اكبر من 25 محطة سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6,0جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ).

اشتراكات المترو السنوية:

- اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه.

– اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.

يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).

ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسئول المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .