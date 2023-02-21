اليوم السابع
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وظائف خالية للشباب منها لذوى الهمم فى الشرقية.. رواتب تصل لـ4000 جنيه

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:00 ص
وظائف خالية للشباب منها لذوى الهمم فى الشرقية.. رواتب تصل لـ4000 جنيه وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن فرص عمل جديدة للشباب منها لذوي الهمم في محافظة الشرقية، برواتب تصل لـ4000 جنيه شهريا، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية فرص العمل المتاحة في محافظة الشرقية

1- فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

- 2 أمين مخزن

- 2 أفراد أمن

الشروط

- المؤهل: عال – متوسط

- السن: أقل من 40 سنة

- الراتب: 2800 : 3500 جنيه

- الخبرة: 3 سنوات

 

2- فرص عمل في أحد المستشفيات – منشية السادات

الوظائف المطلوبة

- 15 ممرض – 5%

الشروط

- المؤهل: متوسط

- 15 عامل فندق – 5% - قادر على العمل

الشروط

- السن 25 : 30 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

 

3- فرص عنل في إحدى الشركات الخاصة – مركز الصالحية الجديدة – المنطقة الصناعية الأولى

الوظائف المطلوبة

- 10 فرد أمن

- 2 براد – 5%

- 5 عامل دهان

- 3 عامل كهرباء

- 1 عامل نظافة

الشروط

- المؤهل: متوسط

- خبرة: 5 سنوات

- السن: 18 : 30 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

 

4- فرص عمل في إحدى شركات صناعة الكرتون – المنطقة الصناعية – شارع أباظة

الوظائف المطلوبة

- 2 أمين مخزن – ب. تجارة

- 2 أفراد أمن

الشروط

- المؤهل: متوسط

- الخبرة: 3 سنوات

- السن: حتى 40 سنة

- الراتب 2800 : 3500 جنيه

 

5- فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية الثالثة – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 1مهندس ميكانيكا

الشروط

- مؤهل عالي

- خبرة 3 سنوات

- 2 فنيين – خبرة 3 سنوات

- 4 عمال إنتاج

الشروط

- المؤهل: متوسط

- السن 22 : 25 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

 

6- فرص عمل في إحدى الشركات – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 10 نساج بلاستيك

- 15 ترزي شكاير بلاستيك – من الجنسين

الشروط

- المؤهل: متوسط

- خبرة 3 سنوات

- السن: 22 سنة

- الراتب 2600 : 2900 جنيه

 

7- فرص عمل في إحدى شركات الصناعات النسيجية – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 2 مراقب جودة إنتاج

الشروط

- المؤهل: عال

- الخبرة: 3 سنوات

- 1 فني إطفاء وحريق – خبرة 5 سنوات

الشروط

- المؤهل: متوسط

- السن 25 : 35 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

 

8- فرص عمل في إحدى الشركات – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 3 عامل لحام

- 3 عامل حداد

- 2 عامل دهان دوكو

الشروط

- المؤهل: متوسط

- خبرة 5 سنوات

- السن: 25 سنة

- الراتب: 3000 : 4000 جنيه

 

9- فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 40 عامل حياكة – خبرة سنتين

- 3 مساعدين

- 4 عامل فرز

الشروط

- من الجنسين

- 5 عاملة جودة

الشروط

- مؤهل متوسط

- السن 35 : 40 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

 

10- فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 3 عامل لحام

- 3 عامل حداد

- 2 عامل دهان دوكو

الشروط

- المؤهل: متوسط

- خبرة 5 سنوات

- السن: 25 سنة

- الراتب 3000 : 4000 جنيه

 

11- فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

- 2 محاسب

- 1 سكرتيرة

- 4 عامل إنتاج

- 6 مندوب

- الراتب: حسب المقابلة

جدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة أوضحت أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.


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