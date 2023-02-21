وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الدورى على مراكز وبنوك الدم

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ضرورة تكثيف الحملات والمرور الدورى على كافة بنوك ومراكز الدم التجميعية والتخزينية، بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، خلال الفترات المقبلة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية ومكافحة العدوى، مشددا على أهمية إحكام مراقبة ومتابعة عمليات تسعير أكياس الدم بالقطاع الخاص، للحد من أى استغلال قد يتعرض له المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس القومى لمراقبة عمليات نقل الدم، والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار بصفته رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على آخر مستجدات أعمال وأنشطة اللجان الفنية للمجلس، ومتابعة معدلات الإنجاز بخطة العمل المنظمة للمجلس، وعلى رأسها الاشتراطات والمعايير الفنية للعمل ببنوك الدم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف بحث وضع ضوابط ومعايير تكلفة أكياس الدم بالقطاع الخاص، وفقًا لآلية استرشادية محددة، مع مراعاة أن تكون التكلفة مناسبة للمواطنين، مطلعًا على معدلات العمل بخطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التابعة لكافة القطاعات والهيئات والجهات المعنية، حيث وجه بإجراء حصر لمراكز وبنوك الدم وكذلك عدد العمليات الجراحية بكافة المنشآت الطبية، بما يسهل عمليات الميكنة وفقًا لقاعدة بيانات مركزية.