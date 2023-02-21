وزير الخارجية الصينى: مستعدون لتعميق التعاون مع زامبيا

وقال وزير الخارجية الصيني في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الزامبي ستانلي كاسونغو كاكوبو، "إن الصين مستعدة للعمل مع زامبيا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون متبادل المنفعة، وتقوية الدعم المتبادل، وتعزيز التنمية المستقرة وطويلة الأجل للعلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية الصيني وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع زامبيا في مختلف المجالات، في إطار التعاون عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق وفي إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، مضيفا أن الصين ترحب بمزيد من السلع الزامبية عالية الجودة لدخول السوق الصينية.

وأشار إلى أنه يتعين على الصين وزامبيا تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية، والتشارك معا في معارضة ممارسات الأحادية والحمائية والتنمر، وحماية المصالح المشتركة للبلدين والدول النامية الأخرى.

ومن جانبه، قال كاكوبو إن زامبيا والصين تتمتعان بعلاقات ثنائية عميقة، معربا عن أمله في مواصلة تعميق التعاون العملي الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة تطوير التعاون في جميع الأحوال بين البلدين.

وأشار إلى أن بلاده تلتزم بشدة بمبدأ صين واحدة، ومستعدة لتعزيز الدعم المتبادل مع الصين في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الكبرى لكل منهما.

على جانب آخر أكد وزير الخارجية الصيني تشين قانج، خلال لقائه، نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، أن الصين تؤمن بالأهمية الكبيرة للعلاقات الثنائية مع سنغافورة والدور الفريد الذي تلعبه سنغافورة في الشؤون الإقليمية والدولية، مؤكدا أن بلاده على استعداد للعمل مع سنغافورة لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتحقيق تطورات جديدة في العلاقات الثنائية.