وزير الجيوش الفرنسي يشيد بالجهود المبذولة للنهوض بالأمن فى ساحل العاج

كتب أحمد علوى

أشاد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، الاثنين، في أبيدجان بـ"الجهود الملحوظة التي بذلت من أجل تطور ونهوض جهاز الأمن في ساحل العاج"، في منطقة تعاني من عدم الاستقرار.

وقال ليكورنو - في تصريحات عقب لقاء مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا - : "لا علاقة لجيش ساحل العاج اليوم بالحال الذي كان عليه قبل 10 سنوات. وهذا يجعل من ساحل العاج دولة استقرار صار دورها كقوة موازنة إقليمية راسخًا أكثر فأكثر".

كما التقى ليكورنو، الذي يقوم بزيارته الثانية إلى كوت ديفوار خلال سبعة أشهر، بنظيره الإيفواري تيني ابراهيما واتارا؛ وبحثا الوضع الأمني في المنطقة، التي تواجه عدة دول أعمال عنف وانقلابات، بالإضافة إلى موضوع الاستيلاء على المواد الخام وتهريب المخدرات.

وتعد ساحل العاج واحدة من أقوى حلفاء فرنسا في غرب إفريقيا، ويتواجد حوالي 950 جنديا داخل وحدة القوات الفرنسية في البلاد.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه التفكير في إعادة صياغة الوجود الفرنسي في إفريقيا، موضحا بالتفصيل مشاريع الشراكة مع ساحل العاج، فهناك الجزء الخاص بـ"تدريب" الجيش الإيفواري وجزء آخر يتعلق بالمعدات اللازمة للقوات الجوية والبرية.