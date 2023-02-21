وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض أهلاً رمضان بمدينة نصر

كتب على عبد الرحمن

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض " أهلاً رمضان " مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة الحى السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر ، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل ما بين 25 ٪؜ إلى 30 ٪ بمشاركة عدد من الشركات الخاصة التابعة للغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية ومديرية التموين بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء محمد مدحت رئيس حى غرب مدينة نصر وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة وقيادات الوزارة والمحافظة وسط تواجد كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم .

وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة منافذ المعرض لمتابعة جودة وأسعار المنتجات والسلع الموجودة والتأكد من وجود تخفيضات عليها .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وشدد على جميع العارضين بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، كما وجه اللواء هشام آمنة بقيام الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة بالمتابعة المكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأشار "آمنة" إلى أن تلك المعارض تأتى في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر بمختلف أنحاء محافظات الجمهورية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولاسيما بالمناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية والقرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن أولًا وتحسين جودة الحياة المقدمة له ورفع العبء عن كاهله تقوم المحافظة بنشر منافذ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى كافة أحيائها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات .

وأكد محافظ القاهرة أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .