اليوم السابع
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وزير الإنتاج الحربى خلال زيارته IDEX 2023: نتابع أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:56 ص
وزير الإنتاج الحربى خلال زيارته IDEX 2023: نتابع أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى خلال اللقاء
كتب زكى القاضى

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حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال مشاركته بفاعليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، على زيارة جناح الشركة الكورية الجنوبية "هانوا للصناعات الدفاعية".
 
يأتى ذلك في إطار تعاون "الإنتاج الحربي" و"هانوا" للتدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر k9A1 EGY محلياً بشركات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري التي تمت بالسنوات الأخيرة بين البلدين، والتي ساعد فى إتمامها توجيهات القيادة السياسية المصرية التى تعي جيداً مخاطر المرحلة ومستقبل المنطقة، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والعمل على نقلها إلى الشركات التابعة.
 
وأشاد ممثلو جناح "هانوا للصناعات الدفاعية" بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، وأشاروا إلى أن القدرات الهائلة التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربي المصري تشجع مختلف الجهات ومنها الشركات الكورية الجنوبية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مثمنين عمق العلاقات التاريخية بين كوريا الجنوبية ومصر.
 
بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه خلال هذه الزيارة لجناح الشركة الكورية الجنوبية، حرص الوزير على دعوة ممثلي "هانوا" لزيارة جناح الوزارة بمعرض "IDEX 2023" والاطلاع على منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات.
 
كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للشركة للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الدفاع المصري "EDEX" المزمع إقامته بنهاية العام الحالي.

الانتاج الحربى

ايديكس

معرض ايديكس

ايديكس الامارات



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