هيئة الكوارث التركية: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالى هاتاى لـ6 قتلى..وإصابة 294 شخصا

وذكرت الهيئة في بيان نقله تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الثلاثاء، "للأسف، فقد 6 من مواطنينا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت أنه تم تسجيل 90 هزة ارتدادية على الأقل عقب زلزالي ولاية هاتاي، مشيرة إلى أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5.8 درجة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة؛ ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.