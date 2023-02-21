"هندسة الإلكترونيات" في مؤتمر بجامعة المنوفية.. تعرف على التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

تنظم كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، خلال الفترة من 7-8 أكتوبر 2023م، المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الإلكترونية الذي يناقش العديد من المحاور الهندسية مثل هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والإلكترونيات الصناعية والتحكم، وهندسة علوم الحاسبات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة والرياضيات الهندسية.

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع البحث العلمى في هندسة الإلكترونيات، ودعم المستهدفات الشاملة تجاه مستقبل الهندسة الإلكترونية وجودة الحياة، إضافة إلى إبراز دور التخصصات الهندسية في تنمية القطاع الهندسي.

ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وتقديم نتائج البحوث فى مجالات الهندسة الإلكترونية النظرية والتجريبية والتطبيقية لدعم التنمية الشاملة في المجتمع المصري بالتركيز على أهداف التنمية المستدامة، حيث يمثل المؤتمر أكبر تجمع دولى لعلماء الهندسة الإلكترونية بفروعها المختلفة.

وأشار الدكتور محمد البرواني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أنه من المتوقع مشاركة باحثين من مختلف دول العالم لمناقشة ما يقارب من 100 ورقة علمية لمعالجة التحديات المحلية والعالمية المتعلقة بالهندسة الإلكترونية وتطبيقاتها في الصناعة والطب، وبمشاركة 4 متحدثين رئيسيين من الخبراء المميزين لعرض أحدث التطورات العلمية في محاور المؤتمر.

يذكر أن الكلية تقيم على هامش المؤتمر معرضًا تشارك فيه العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبرئاسة الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية.