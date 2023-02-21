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هلال شعبان يزين السماء بعد غروب شمس اليوم ويشاهد بالعين المجردة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:43 ص
هلال شعبان يزين السماء بعد غروب شمس اليوم ويشاهد بالعين المجردة هلال شعبان يزين السماء بعد غروب شمس اليوم
كتب محمود راغب

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يرصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والانتقال نحو بداية الليل وهو منتظم فى خط شبة مستقيم مع كوكبى المشترى والزهرة باتجاه الأفق الجنوب الغربى، حيث سيشاهد بالعين المجردة فى حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا فى السماء مقارنة بالليلة الماضية وهى منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الأهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه. 

 

سيلاحظ خلال بضعة ليالى قادمة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عاليًا فى السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

 

بشكل عام يرجع السبب فى رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالى والأسابيع القادمة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة فى سماء الليل. 

 

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمرى يعتبر مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى السماء.


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