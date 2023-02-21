هبة عبد الله سليمان مديرا عاما للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف هبة عبد الله سليمان حنفي، الباحثة بالشئون المالية (أول) بالإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات؛ بالقيام بعمل مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر

حصلت المدير العام للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1997م، والتحقت بالعمل في جامعة الأزهر بالإدارة المالية لفرع البنات بالقاهرة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العمل في الإدارة العامة للمدن الجامعية.