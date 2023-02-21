اليوم السابع
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هبة عبد الله سليمان مديرا عاما للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:03 م
هبة عبد الله سليمان مديرا عاما للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر هبة عبد الله سليمان
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف هبة عبد الله سليمان حنفي، الباحثة بالشئون المالية (أول) بالإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات؛ بالقيام بعمل مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.
 
حصلت المدير العام للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1997م، والتحقت بالعمل في جامعة الأزهر بالإدارة المالية لفرع البنات بالقاهرة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العمل في الإدارة العامة للمدن الجامعية.
 
وحصلت على عديد من الدورات التدريبية، ومنها: دورة تدريبية في برنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية بمركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي برئاسة مجلس الوزراء، ودورة تدريبية في مركز الخدمات الحكومية حول نظم الشراء والبيع الحكومي وقانون التعاقدات الحكومية، ودورة تدريبية في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وشاركت في ورش عمل في مجال المشتريات بمركز الخدمات الحكومية، كما حصلت على دورة تدريبية حول منظومة التنسيق الإلكتروني للمدن الجامعية، بجانب ذلك حصلت على عديد من الدورات التدريبية في مجالات الحاسب الآلي، والتحول الرقمي الشامل وفقا لرؤية مصر 2030م.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مدينة الطالبات

المدينة الجامعية

الحاسب الالى



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