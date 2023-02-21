ننشر مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وأوزبكستان

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية جلسة مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، الذى يزور مصر لمدة يومين.

وشهدت المباحثات التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة، والتي جاءت كالتالى:

1. مشروع برنامج للتعاون بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان 2023/2025.

2. مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان.

3. مشروع خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان (2023-2024).

4. مشروع اتفاق للتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووكالة وقاية النباتات والحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي.

5. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس المصري للاعتماد والوكالة الأوزبكية للتنظيم الفني.

6. مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان.

7. مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية وأكاديمية العلوم (معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية).

8. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان في مجال تبادل الخبرات.

9. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة بجمهورية أوزبكستان في مجال الصحة.