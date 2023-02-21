نجاح جراحة نادرة لإزالة ورم سرطانى متكيس فى البنكرياس لطفلة بجامعة المنصورة

الدقهليه شريف الديب

نجح فريق طبي بجامعة المنصورة ، برئاسة الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب من اجراء جراحة دقيقة وشديدة التعقيد لطفلة صغيرة تبلغ من العمر 14 عاما، كانت تعانى من ورم سرطانى متكيس فى البنكرياس.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن أورام البنكرياس نادرة الحدوث فى سن الشباب أقل من ثلاثين عاما، حيث لا تتعدى نسبة الإصابة 3%، أما فى الأطفال فنسبة حدوثها 46 فى المليون، لذا فإنها تعتبر نادرة الحدوث، بالإضافة إلى ندرة هذه الأورام فى سن الطفولة، فإنها لا تسبب أعراضا تذكر، مما يضيف صعوبة شديدة فى التشخيص بالطرق التقليدية، ويكون غالبا التشخيص قد تم فى مراحل متقدمة من المرض.

وبالنسبة للطفلة فكانت تعانى من بعض الامتلاء بمنطقة البطن بدون أى أعراض أخرى تذكر وقد تم تشخيصها عدة مرات بأنها تعانى من التهابات بالمعدة والقولون، وتلقت العلاج بدون نتيجة، وبدون تحسن ملحوظ، وقد تم مناظرتها بالعيادة الخارجية بمركز الجهاز الهضمى، وأوصى لها بعمل أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد متعددة المراحل ووجد أنها تعانى من ورم كبير بمنطقة البنكرياس، وحيث إن هذه الأورام نادرة الحدوث وسريعة الانتشار، فقد تم استكمال الفحوصات والتحاليل داخل المركز، وتم تحضيرها بشكل عاجل لاجراء الجراحة وتلقت اللقاحات اللازمة ما قبل الإجراءات.

وتشكل فريق للجراحة برئاسة الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب، والدكتور أحمد حسين ، والدكتور عمر حشيش ، والدكتور محمد امجد ، وفريق تخدير برئاسة الدكتور امجد زغلول والدكتور حاتم صابر وأثناء الجراحة وجد أن الورم 20×24×31 سم وأنه موجود بمنطقة جسم البنكرياس بالكامل وأحاط بشكل كامل بالأوردة والشرايين الخاصة بالطحال وخلف المعدة زفى جراحة دقيقة ومعقدة استمرت أكثر من خمس ساعات متواصلة تم استئصال الورم بالكامل بشكل آمن وتم نقل الطفلة الى العناية المركزة لاستكمال العلاج .