نجاح تجربة العمل لمدة 4 أيام بالأسبوع فى بريطانيا .. و56 شركة تتبنى التغييرات

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان " العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع: إنجاز كبير.. معظم الشركات البريطانية المشاركة فى التجربة ستتبنى التغييرات"، رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية نجاح أكبر تجربة فى العالم لاختبار فاعلية العمل لمدة 4 أيام فقط فى الأسبوع وما إذا كان سيحقق التوازن بين الحياة والعمل وسيزيد الإنتاجية.

وقالت الصحيفة إن أغلب الشركات المشاركة في التجربة التي بدأت فى يونيو العام الماضى، ستستمر في نمط العمل الجديد ، ونتيجة لذلك تم الترحيب بها كدليل على أنها يمكن أن تنجح التجربة في جميع أنحاء اقتصاد المملكة المتحدة.

ومن بين 61 شركة دخلت التجربة التي مدتها ستة أشهر ، قامت 56 شركة بتمديد أسبوع العمل لمدة أربعة أيام ، بما في ذلك 18 شركة جعلته نظاما دائمًا.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تقديم النتائج إلى النواب يوم الثلاثاء كجزء من حملة تحث السياسيين على منح جميع العمال في بريطانيا 32 ساعة في الأسبوع.

ووصف جو رايل ، مدير حملة "4 أيام عمل في الأسبوع" ، التجربة بأنها "لحظة إنجاز كبيرة" ، مضيفًا: "عبر مجموعة متنوعة من القطاعات ، تحسنت الرفاهية بشكل كبير للموظفين ؛ وقد تم الحفاظ على إنتاجية الأعمال أو تحسينها في كل حالة تقريبًا."

وأضاف "نحن مسرورون حقًا بالنتائج ونأمل أن تظهر أن الوقت لطرح أربعة أيام في الأسبوع على نطاق أوسع قد حان بالتأكيد."

وقال ديفيد مايسون، كبير مسئولي المنتجات فى شركة "ريفيلين روبوتكس" ومقرها شيفيلد ، وهي إحدى الشركات المشاركة التي تخطط لمواصلة النهج الجديد ، إنه يأمل أن يساعد تقديم أسبوع عمل أقصر في جذب العمال للتوظيف في المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة التجريبية في المملكة المتحدة تم الترويج لها من قبل حملة "4 أيام عمل في الأسبوع" ، وهي منظمة غير ربحية تأسست في نيوزيلندا ، ويشرف عليها مركز "أوتونومى" وفريق من الأكاديميين.

تم تقديم ورش عمل وإرشاد للشركات المشاركة لمساعدتها على إعادة التفكير في ممارسات العمل. أتيحت الفرصة للموظفين للبقاء على رواتبهم الحالية ، والعمل لمدة أربعة أيام بدلاً من خمسة.