اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:28 م
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نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل.. صور

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:52 م
نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل.. صور نائب محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل بمدينة المنيا، جاء ذلك بحضور اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.
 
وتابع نائب المحافظ، أعمال دهانات البلدورات بالإضافة إلى زراعة الجزيرة بوسط الطريق، وأعمال صيانة وتجميل الكورنيش، ووجه نائب المحافظ، إدارة المشاتل بضرورة الاهتمام بالزراعات الموجودة على الكورنيش وتكثيفها، وذلك من أجل إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة ، كما حث نائب المحافظ المواطنين على ضرورة الحفاظ على الكورنيش، مؤكدا أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة.
 
هذا وقد تم تطوير كورنيش مدينة المنيا على 4 مراحل ويضم مقاعد عائلية وأخرى فردية وممشى لممارسة الرياضة وآخر على نهر النيل مباشرة ودورات مياه ، كما تم تصميم الأشجار وأعمدة الإنارة بشكل جمالي متميز.
 
نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (3)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (12)
 
نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (7)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (1)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (6)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (8)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (9)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (11)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (4)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (5)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (10)
 

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجميل وصيانة كورنيش النيل (2)
 
 

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