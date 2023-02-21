ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49665 طن تشمل : 16700 طن يوريا و 101 طن ملح معبأ و 3057 طن جبس معبأ و 2970 طن حديد و8332 طن كلينكر و 6406 طن رمل و 12099 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30813 طن تشمل: 1450 طن زيت طعام و9800 طن سكر و868 طن فول و3785 طن عدس و6410 طن خردة و8500 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3061 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1055 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173862 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6567 شاحنة .