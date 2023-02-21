اليوم السابع
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ميرضياييف: تطابق برنامجى أوزبكستان والجمهورية الجديدة فى مصر

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:06 م
ميرضياييف: تطابق برنامجى أوزبكستان والجمهورية الجديدة فى مصر رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف
إبراهيم حسان

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وجه رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضياييف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، قائلا: "أعرب عن امتناني العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الصديق على كرم الضيافة لوفدنا في أرض مصر العريقة والجميلة".

أضاف رئيس أوزبكستان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي بالقاهرة: "خلال اجتمعنا مع فخامة الرئيس السيسي كنا نقتنع تماما بتطابق برنامجي أوزبكستان الجديدة والجمهورية الجديدة اللذين يتم تنفيذهما في كلا البلدين، واتفقنا أن يكون هناك تعاون وتنسيق شامل فيما بيننا".


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