موسكو تستدعى سفير بنجلاديش احتجاجا على حظر دخول سفن روسيا إلى موانئها

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سفير بنجلاديش كامرول أحسان إلى مقر الوزارة، في ضوء الحظر المفروض على السفن الروسية من دخول موانئ البلاد.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة في بيان "خلال المحادثة، ناقشنا الوضع الحالي للتعاون بين روسيا وبنجلاديش، الذي يشكل عدد من جوانبه مصدر قلق كبير للجانب الروسي. وعلى وجه الخصوص، لفتنا انتباه رئيس البعثة الدبلوماسية إلى المعلومات حول القرار. سلطات بلاده تحظر دخول السفن الروسية التي تحمل البضائع إلى بنجلاديش إلى موانئها".

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الثنائية الودية و"قد يكون لها تأثير سلبي على آفاق تعاوننا في مختلف المجالات".

في وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في بنجلاديش لوكالة "سبوتنيك" فرض حظر على دخول 69 سفينة روسية إلى موانئ البلاد.