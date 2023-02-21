مندوب السعودية الدائم بالجامعة العربية لـ"اليوم السابع": مصر قلب العروبة النابض

إيمان حنا

وصف السفيرعبد الرحمن بن سعيد، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، يوم تأسيس المملكة الذى يصادف غدا الأربعاء الموافق 22 فبراير، بالذكرى الغالية على قلوب السعوديين، مشيرا إلى أنه تاريخ إنشاء الدولة السعودية الأولى التى تعد نواة المملكة القائمة حاليًا، والتى تعيش مرحلة جديدة من الاستقرار والثقل السياسى.

وأضاف بن سعيد، فى تصريحاته، قائلا:" إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز ما بذله حكامنا والرجال فى المملكة فى سبيل قيام أول وحدة عربية بالجزيرة العربية، وما من شك أن المملكة فى السنوات الأخيرة، ومع تولى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم وطرح ولى العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، قد تعاظم دورها وأخذ يتسع ليتناسب مع مكانتها، فقد أصبحت المملكة العضو العربى الوحيد بمجموعة العشرين، وهذا مؤشر على ثقلها الاقتصادى ما يضعها فى مصاف الدول التى ترسم السياسات الاقتصادية الدولية".

وبالنسبة للعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، أكد السفير عبد الرحمن بن سعيد، لـ"اليوم السابع"، أنها علاقات قوية استراتيجية قائمة على أسس ثابتة ويجمعهما تاريخ مشترك وعلاقات دم بين الشعبين، كما تحكمها مصالح مشتركة إضافة إلى مصالح المنطقة بشكل عام، نظرا لكونهما الدولتين الأكبر بالمنطقة العربية، لثقلهما السياسى على المستويين العربى والدولى، ولدورهما البارز فى تسوية المشاكل بالمنطقة، لذا فإن مصر والسعودية ركيزة العمل العربي المشترك، ودعامتا حفظ الأمن القومي العربي في المرحلة الحالية على وجه الخصوص.

وأشار السفير السعودى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، لأهمية علاقة البلدين داخل الجامعة العربية، والتنسيق الدائم بين الدولتين وتوافق الرؤى فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقضايا المحورية، موضحا أن تطابق سياساتهما تجاه القضايا المهمة، والتنسيق المستمر يخدم مصالح العرب بشكل عام، خاصة بما يمتلك البلدين من علاقات طيبة مع كافة الدول العربية، لذا يكون لهما تأثير فى تبنى القرارات المهمة بالجامعة، فعلاقة البلدين مهمة ليس فقط لشعبيها بل للمحيط العربى ككل.