اليوم السابع
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ملكة جمال البرازيل تطير إلى الغردقة للمشاركة فى مسابقة ملكات الجمال

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:47 م
ملكة جمال البرازيل تطير إلى الغردقة للمشاركة فى مسابقة ملكات الجمال ملكة جمال البرازيل
كتب أحمد مصطفى

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غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء بالو فرناندو ملكة جمال البرازيل، وذلك للسفر إلى مدينة الغردقة للمشاركة في مسابقة اختيار ملكة جمال البرازيل والمعروفة باسم مس إكو البرازيل 2023 والتى تستضيفها الغردقة.
 
وحسب مصادر بالمطار فان ملكة جمال البرازيل ستغادر علي متن رحلة إير كايرو للطيران التابعة لوزارة الطيران المصرية وذلك من صالة السفر الداخلي رقم 1 بمبنى الركاب رقم  1.
 
وكان في استقبالها عدد من العاملين بالمبنى وقد أثنت ملكة جمال البرازيل بالمطار وقدمت خطاب الشكر للمطار والقائمين عليه علي مستوى التنظيم وحسن الاستقبال، كما قامت بالتقاط عدد من الصور التذكارية داخل المطار كما حرص العديد من الركاب علي إلتقاط صور تذكارية معها.

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مطار القاهرة

مبنىً الركاب رقم 1

صالة السفر

ملكة جمال البرازيل



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